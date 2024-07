Miguel Pereira tem crescido em diversas áreas - Foto: Divulgação

Publicado 17/07/2024 09:35

Miguel Pereira - As inaugurações de atrações turísticas, os recordes como o município mais visitado do Estado do Rio de Janeiro, com 100% de ocupação hoteleira há mais de um ano, a chegada de novas empresas e negócios e a melhoria na infraestrutura. A nova realidade de Miguel Pereira, no histórico Vale do Café, tem refletido nas contas públicas e no desenvolvimento da cidade. Com um dos menores orçamentos entre os 92 municípios fluminenses, Miguel Pereira hoje comemora o aumento de 42,5% da sua arrecadação.

Para tornar o município de pouco mais de 30 mil habitantes em uma referência no que diz respeito à importância para a economia fluminense, o prefeito André Português tem investido em diversas áreas em parceria, principalmente, com a iniciativa privada, além do apoio do governo estadual. Segundo o prefeito, esse é um dos motivos que impulsionaram a economia de Miguel Pereira.

"Muitos dos projetos que temos lançado e estamos implementando na cidade têm a ajuda de grandes empresas e do Governo do Rio de Janeiro. Precisávamos dialogar para conseguir investimentos e fazer com que grandes projetos saíssem do papel. As entregas que realizamos para fazer de Miguel Pereira um atrativo para novos negócios geraram emprego e renda, o que, claro, resulta no aumento da nossa receita", ressaltou André Português.

Terceiro melhor clima do mundo, com montanhas exuberantes e atrações turísticas que enchem os olhos dos turistas, como o Parque dos Dinossauros, conhecido internacionalmente, Miguel Pereira fez do turismo seu maior aliado rumo à transformação social. O setor se tornou vocação do município e está mudando a vida dos miguelenses, de acordo com o prefeito.

Condomínio empresarial

Para atender a demanda de novos empreendimentos, Miguel Pereira construiu o Condomínio Empresarial, que recebe as fábricas de chocolate Lugano e da cerveja Proibida. Em uma área de 78 mil metros quadrados, o distrito industrial está localizado em uma área estratégica e de fácil acesso, às margens da RJ-125: a 22 km do Arco Metropolitano; 23 km da Via Dutra; e 51 km de distância do Porto de Itaguaí.