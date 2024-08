Novo secretário - Foto: Reprodução

Novo secretárioFoto: Reprodução

Publicado 01/08/2024 15:49

Miguel Pereira - O presidente da ANB, Raphael Leandro, foi nomeado como o novo secretário de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio de Miguel Pereira. A nomeação foi oficializada em decreto no dia 29 de julho.

Raphael Mateus, conhecido por sua habilidade em transformar desafios em oportunidades, assume o cargo com a missão de fomentar o desenvolvimento sustentável e atrair novos investimentos para a região.



Com um plano estratégico que inclui a modernização da infraestrutura e o incentivo à inovação, Raphael Leandro está determinado a transformar Miguel Pereira em um polo de desenvolvimento econômico. "A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo," afirmou.

O novo secretário iniciou seus trabalhos realizando em Miguel Pereira, o SECOMP, que é um evento voltado para o setor de licitações de Prefeituras e Câmaras Municipais, além de Prefeitos e Vereadores, cujo objetivo é promover a capacitação, a troca de conhecimentos e o aprimoramento das práticas relacionadas às contratações públicas municipais.



O evento está reunindo, no Hotel Guararapes, em Miguel Pereira, mais de 500 gestores públicos e maiores autoridades do tema no Brasil e visa promover a excelência, performance e eficiência nas contratações públicas municipais, fornecendo conhecimentos, orientações e metodologias para a correta aplicação da nova Lei de Licitações e o aprimoramento das práticas de compras públicas.