Material apreendido na 96ª DPFoto: Divulgação

Publicado 22/07/2024 17:20

Miguel Pereira - Na noite deste domingo (21), a Polícia Militar prendeu um homem em Miguel Pereira por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. A ação ocorreu durante uma abordagem a RUa Francisco Costa Machado, quando os agentes receberam informações a respeito de um indivíduo armado na praça do Espaço do Artesão, que teria sacado a arma.

O homem foi encontrado com uma pistola 9mm, dois carregadores e 21 munições. Por conta do seu estado alterado, foi levado ao Hospital Municipal Luis Gonzaga, antes de ser levado para a 96ª DP, onde permaneceu, assim com os materiais apreendidos.