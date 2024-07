Beatriz Bitencourt, proprietária da franquia da Cacau Show em Miguel Pereira, vice-presidente da Cacau Show, e o Secretário Municipal de Assuntos Estratégicos, Otoniel Júnior - Foto: Divulgação

Beatriz Bitencourt, proprietária da franquia da Cacau Show em Miguel Pereira, vice-presidente da Cacau Show, e o Secretário Municipal de Assuntos Estratégicos, Otoniel JúniorFoto: Divulgação

Publicado 24/07/2024 09:40 | Atualizado 24/07/2024 10:35

Miguel Pereira - A Prefeitura de Miguel Pereira, no Sul Fluminense, e a Cacau Show, uma das maiores empresas de chocolates do Brasil, devem fechar uma parceria nos próximos meses. O prefeito André Português apresentou ao vice-presidente da Cacau Show, Daniel Roque, os atrativos para investir na cidade, a mais visitada do Estado do Rio de Janeiro. Entre os projetos discutidos estão a construção de parques temáticos e resorts.

"Nesta reunião, em São Paulo, tive o prazer de convidar a Cacau Show para investir em Miguel Pereira. Eles estão expandindo suas operações com parques temáticos e a rede hoteleira, como o novo parque em Itu e os resorts de alto padrão: Hotéis Bendito Cacau. O encontro foi bem produtivo, e, daqui a alguns dias, receberemos os representantes da empresa, inclusive o presidente Alexandre Costa, na nossa cidade para conhecerem de perto os avanços", explicou o prefeito André Português.

Com as novas inaugurações e pontos turísticos, como o Parque dos Dinossauros e a Maria Fumaça, Miguel Pereira tem atraído novos negócios, como as fábricas de chocolate Lugano e da cerveja Proibida, instaladas no Condomínio Empresarial da cidade.

"O nosso objetivo é gerar empregos e aquecer a economia local, fomentando cada vez mais o turismo em nossa cidade, transformando o setor em um grande impulsionador do nosso crescimento", ressaltou André.