Mais de 200 ciclistas disputaram as provas de Mountain Bike da WTR Miguel Pereira - Foto: Albert Andrade

Mais de 200 ciclistas disputaram as provas de Mountain Bike da WTR Miguel Pereira Foto: Albert Andrade

Publicado 05/08/2024 13:34

Miguel Pereira - Em seu terceiro ano consecutivo sediando uma etapa da World Trail Races, a Estância Climática de Miguel Pereira (RJ) se consolidou como um dos destinos mais procurados pelos atletas de montanha do país, atraindo um público recorde de mais de 1400 atletas nos dois dias de evento. A WTR Miguel Pereira tem realização e promoção da 213 Sports, vertical de esportes da V3A, da Speed Eventos Esportivos e da AEESB.



Neste domingo, 4, foi a vez dos atletas do Mountain Bike desbravarem as desafiadoras trilhas da região, em provas disputadas em duas opções de distâncias: Light 28km e Pro 56km.



“A WTR Miguel Pereira já é uma etapa tradicional da liga, atraindo cada vez mais atletas. Esse crescimento, em torno de 20% por ano, é fruto de toda estrutura e dos percursos sensacionais que a cidade oferece, com montanhas lindas”, explica Rodrigo Isaac, Diretor Geral da WTR. “Os percursos maiores trazem trilhas muito íngremes e desafiadoras, que premiou os atletas com um visual deslumbrante. Já o percurso mais curto é mais acessível e permite que novos atletas iniciem na modalidade”, completa.

No MTB Light 28km feminino, a atleta Laiza Venâncio Brum conquistou o topo do pódio com um tempo de 1h27min07seg. Ela foi seguida por Carla Bianca Oliveira, que concluiu o percurso em 1h33min02seg e Monalisa Pontes, que fez o trajeto em 1h39min49seg.



“No início foi bem complicado, me senti muito cansada, porque essa semana eu passei mal”, comemorou Laiza, emocionada. “A prova foi incrível e estou muito feliz com o meu resultado. Só tenho a agradecer a todos que torcem por mim e à minha família que está aqui”, completa.



Entre os homens, a disputa na categoria Light 28km foi acirrada, com as posições no pódio sendo determinadas por alguns segundos. O ciclista Helder Quirino D’Avilla foi o mais rápido, pedalando o percurso em 1h09min08seg. Luciano de Azevedo Brito foi o segundo colocado (1h09min56seg), seguido de Mykon Brum Goulart (1h09min57seg).



Na categoria MTB Pro 56km feminina, a ciclista Aline Vieira de Sousa dos Santos foi a primeira colocada, terminando a prova em 3h03min10seg. Patrícia Loureiro, bicampeã mundial master e dez vezes campeã brasileira de ciclismo de estrada ficou com a segunda colocação, com tempo de 3h23min39seg. Edilayne Bastos Ferraz Lino completou o pódio, com tempo de 3h34min30seg.



Entre os homens, Pedro Lucas Leal ficou com o topo do pódio, concluindo a prova em 2h14min11seg. Gusmar Soares de Oliveira Júnior, do Squad WTR, foi o segundo colocado, com tempo de 2h16min13seg, enquanto Marlon Conceição de Souza ficou com a terceira posição, com 2h19min29seg.



“Fiz uma boa prova e hoje me consagro bicampeão, então fico muito feliz. Consegui correr a prova praticamente toda sozinho. Ataquei na Serra mais dura no final, tive um problema na corrente ainda, mas consegui recuperar, vim tocando mesmo com cãimbra, mas estou muito feliz, foi uma performance muito boa”, explicou Pedro Lucas.

Duathlon



Com os resultados de hoje, conhecemos também os vencedores da categoria Duathlon, que engloba as duas modalidades disputadas no evento - Trail Run e Mountain Bike - com duas opções de distâncias: Trail Run Short & MTB Pro e Trail Run Mid & MTB Light.



No Duathlon Short & Pro Feminino, Maria Isabel Soares de Araújo foi a única competidora, conquistando um tempo combinado de 4h13min19seg. Já na disputa masculina, Francisco Christao teve o melhor tempo acumulado, com 3h15min12seg. Leandro de Oliveira Sant’Ana foi o segundo, com 3h29min20seg e Sandro Marzullo de Rezende o terceiro, com 3h37min46seg.



Já no Duathlon Mid & Light feminino, Carla Bianca Oliveira foi a campeã, com tempo combinado de 3h52min46seg, seguida por Nara Duarte Schueler, com 4h14min42seg e Luciana da Silva Inácio, com 4h44min08seg.



Entre os homens, Luis Fernando dos Santos Moreira foi o mais rápido do Duathlon Mid & Light, com tempo combinado de 3h02min40seg. João Mutzenbecher foi o segundo, com 3h32min28seg, seguido por João Almeida de Sequeira, com 3h46min08seg.



Vale lembrar que a WTR Miguel Pereira tem pontuação diferenciada, valendo 7,5 mil pontos nos Rankings da WTR de Trail Run e Mountain Bike. Para oferecer a melhor experiência e segurança aos atletas, a WTR fechou parceria com a S2 Bike Shop Niterói para oferecer mecânica emergencial durante e após a corrida de forma gratuita a todos os atletas.



Além das provas, atletas, familiares e visitantes puderam usufruir das diversas atrações da Arena WTR, que foi montada próxima ao Lago Javary. Por lá aconteceram shows com banda local, food park, WTR Store, área Kids, massagem gratuita e recovery com massoterapeutas, além de uma área de ativações de patrocinadores e estacionamento gratuito.



Legado sócio-ambiental



Além de movimentar a economia da cidade, atraindo milhares de turistas para a região, a WTR Miguel Pereira é um legado e uma marca histórica para o pilar de ESG da liga.



Há um ano, a WTR promove a Jornada Lixo Zero nas etapas. O movimento teve início em Miguel Pereira em 2023, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente da cidade. Além de separar e reciclar os materiais utilizados durante o evento, é feita a separação dos resíduos orgânicos, transformando-os em adubos. Durante a etapa deste ano, o adubo gerado no ano passado está sendo distribuído de forma gratuita junto a mudas locais.



“É um grande desafio para qualquer evento atingir a marca de Lixo Zero, ou seja, desviar 90% dos resíduos de aterros sanitários. Mas estamos cada vez mais perto desta conquista e é maravilhoso contar com o apoio de uma Cidade que já possui diversas iniciativas, inclusive com a compostagem local”, afirma a Head da Marca WTR, Gabriela Corrêa. “Esse é um compromisso da WTR que conta com colaboração coletiva, desde a organização, passando pelos atletas, acompanhantes, patrocinadores e apoiadores”, complementa.



Reforçando seu compromisso de responsabilidade social, a WTR Miguel Pereira arrecadou doações de materiais esportivos para o COMPass - Clube de Orientação de Miguel Pereira e Arredores Sobre a Serra - projeto que, desde 2006, inicia crianças e jovens no Esporte Orientação, modalidade intimamente ligada à natureza e baseada no trabalho voluntário e aberta a toda comunidade, atendendo diversas instituições públicas de ensino da região.



A WTR Miguel Pereira tem patrocínio da The North Face, On, Ford, CamelBak, Foxbit e PRIO. Cerveja Oficial: Heineken 0.0. Apoio da Vono, Mombora, Strava, TOFF, Meet Fisioterapia, My Safe Sport, Strava. Realização e promoção 213 Sports, vertical de esportes da V3A, Speed Eventos Esportivos e AEESB (Associação Educacional Esportiva e Social do Brasil). Demais parceiros: Revista Trail Running (mídia), Foco Radical (cobertura fotográfica) e Lobos Adventure (transporte).



Resultados Mountain Bike - 4 de agosto



MTB Light 28km - Masculino



1 - Helder Quirino D'Avila De Lima 1:09:08.97



2 - Luciano De Azevedo Brito 1:09:56.96



3 - Maykon Brum Goulart 1:09:57.46



4 - Leonardo De Holanda Fernandes 1:11:14.19



5 - Ruan Consta da Conceição - 1:12:11.94







MTB Light 28km - Feminino



1 - Laiza Venâncio Brum 1:27:07.56



2 - Carla Bianca De Abreu Lope Oliveira 1:33:02.51



3 - Monalisa Pontes 1:39:49.73



4 - Raquel Maria De Biscaro Prezotto 1:42:03.20



5 - Luciana Da Silva Inacio 1:43:20.42









MTB Pro 56km - Masculino



1 - Pedro Lucas Leal Jaloto Dos Passos 2:14:11.93



2 - Gusmar Soares De Oliveira Junior 2:16:13.41



3 - Marlon Natan Conceicao De Souza 2:19:29.14



4 - Gabriel Moreira Pinto 2:21:01.41



5 - Gabriel Brum Marinho 2:21:01.61





MTB Pro 56km - Feminino



1 - Aline Vieira De Sousa Dos Santos 3:03:10.75



2 - Patricia Loureiro 3:23:39.07



3 - Edilayne Bastos Ferraz Lino 3:34:30.24



4 - Maria Isabel Soares De Araujo 3:36:45.71



5 - Vivian Melo 3:53:21.57



Resultados do Duathlon - 3 e 4/8



Duathlon Short & Pro – Feminino



1 - Maria Isabel Soares De Araujo 4:13:19.00



Duathlon Short & Pro – Masculino



1 - Francisco Christao 3:15:12.00



2 - Leandro De Oliveira Sant Ana 3:29:20.00



3 - Sandro Marzullo De Resende 3:37:46.00



4 - Mauro Sergio 4:02:01.00



Duathlon Mid & Light – Feminino



1 - Carla Bianca De Abreu Lopes Oliveira 3:52:46.00



2 - Nara Duarte De Castro Schueler 4:14:42.00



3 - Luciana Da Silva Inacio 4:44:08.00



4 - Julia Caparelli Strafacci 4:47:03.00



Duathlon Mid & Light – Masculino



1 - Luis Fernando Dos Santos Moreira 3:02:40.00



2 - João Mutzenbecher 3:32:28.00



3 - João Felipe Almeida De Sequeira 3:46:08.00



4 - Fernando Monta 3:59:34.00



5 - Fabio De Carvalho Nasser 4:06:54.00



Calendário 2024:

9/3 - WTR Praias Selvagens (Grumari, Rio de Janeiro - RJ) - Trail Run e Kids Race (4ª edição) - Realizad

6 e 7/4 - WTR Nova Lima (MG) - Trail Run, MTB, Duathlon e Kids Race (Inédita - 1ª da Liga WTR em MG) - Realizada

22/6 - WTR Arraial do Cabo (RJ) - Trail Run e Kids Race (9ª edição) - Realizada

3 e 4/8 - WTR Miguel Pereira (RJ) - Trail Run, MTB, Duathlon e e Kids Race (3ª edição) - Realizada

7/9 - SH apresenta WTR Floresta da Tijuca (RJ) - Trail Run e Kids Race (Inédita)

19 e 20/10 - WTR Campos do Jordão (SP) - Trail Run, MTB, Duathlon e e Kids Race (3ª edição)

23 e 24/11- WTR Serra do Mar (Vale das Videiras, Petrópolis - RJ) - Trail Run, MTB, Duathlon e e Kids Race (7ª edição)