Pelo terceiro ano consecutivo, Miguel Pereira sedia as provas de Trail Run e Mountain Bike da Liga WTR - Foto: Thiago Diz

Pelo terceiro ano consecutivo, Miguel Pereira sedia as provas de Trail Run e Mountain Bike da Liga WTRFoto: Thiago Diz

Publicado 03/08/2024 10:48

Miguel Pereira - Neste fim de semana, 3 e 4 de agosto, centenas de atletas de Trail Run e Mountain Bike terão como destino Miguel Pereira, localizada a aproximadamente 150 km do Rio de Janeiro. Pelo terceiro ano consecutivo, a estância climática é cidade-sede de uma das etapas da World Trail Races, considerada uma das maiores ligas de esportes de montanha do país. A realização é da 213 Sports, vertical de esportes da V3A, da Speed Eventos Esportivos e da AEESB.



Os atletas terão um prato cheio de opções para todos os níveis. A WTR Miguel Pereira contará com três distâncias de Trail Run - Short 7 km, Mid 16 km e Long 32 km – dois percursos de Mountain Bike – MTB Light 28 km e Pro 56 km – e o Duathlon Short & Pro e Mid & Light para aqueles com fôlego para competir nas duas modalidades em dias consecutivos. A etapa conta ainda com a tradicional Kids Race, corrida para a criançada aprender desde cedo os benefícios da prática esportiva e do contato e respeito com a natureza.



A quarta etapa da temporada terá uma pontuação diferenciada. Serão 7,5 mil pontos para o Ranking WTR de Trail Run e Mountain Bike. Jorge Montenegro, que é morador de Miguel Pereira e atleta da Marinha do Brasil, desde 2019, é participante assíduo das provas e conhecedor das trilhas da região. “Muito feliz com mais um ano de WTR por aqui. Espero conquistar mais um pódio. Mesmo correndo praticamente no quintal de casa, sempre pode haver uma surpresa. O relevo de Miguel Pereira é perfeito para o Trail, tanto para treinar como para competir. As provas da WTR têm um nível técnico muito bom e perfeito para atletas rápidos e resistentes", explica o atual líder do Ranking WTR na Short.



“Definitivamente Miguel Pereira entrou para a rota do turismo esportivo e a cada ano estamos com um crescimento considerável de participantes. Em 2023 foram quase mil atletas e a nossa intenção é atrair cada vez mais novos praticantes para a WTR que apreciem percursos desafiantes em meio à natureza. Esse ano já passamos desta marca e estamos com recorde de inscritos e a cidade cada vez mais evolui junto conosco para promover uma experiência ainda melhor para todo o público presente!”, ressalta Yuri Binder, sócio-diretor da 213 Sports.



Não é à toa que Miguel Pereira foi escolhida para sediar uma das etapas da World Trail Races. O município tem tudo que a liga busca para os seus eventos,e está se consolidando como um polo turístico do Estado do Rio de Janeiro. Nos últimos anos, os investimentos estratégicos impulsionaram o turismo local, com novas atrações, como o parque dos dinossauros “Terra dos Dinos”, o trem turístico “Maria Fumaça”, além da grande oferta na gastronomia. Como Estância Climática, a cidade já foi considerada o 3º Melhor Clima do Mundo e tem um planejamento estratégico focado no crescimento sustentável.



"Ser mais uma vez cidade-sede de uma das etapas da World Trail Races é uma honra. O evento movimenta a economia da cidade, com a chegada dos atletas e dos turistas, e ajuda a consolidar Miguel Pereira como um destino de turismo de esporte" afirma o prefeito de Miguel Pereira, André Português.



Arena WTR – Como nos anos anteriores, a arena será montada nas imediações do Lago Javary, um dos pontos turísticos da cidade, e local de largada no sábado (Trail Run) e no domingo (MTB). Aberta ao público, reunirá diversas opções de entretenimento para moradores e turistas, com shows de banda local, food park, WTR Store, área Kids, massagem gratuita e recovery com massoterapeutas, além de uma área de ativações de patrocinadores e estacionamento gratuito.



Esporte e ação socioeducativa – A WTR é uma plataforma multimodalidades que conecta esporte, turismo, entretenimento, sustentabilidade e ação social. A novidade para essa etapa é que todas as doações de materiais esportivos e camisetas da liga serão destinadas para o COMPass (Clube de orientação de Miguel Pereira e Arredores Sobre a Serra), que desenvolve desde 2006 a iniciação de crianças e jovens ao Esporte Orientação, modalidade intimamente ligada à natureza e baseada no trabalho voluntário e aberta a toda comunidade, atendendo diversas instituições públicas de ensino da região.



“Tomamos conhecimento do COMPass por meio do Rodrigo Jararaca, que além de ser um dos nossos coordenadores e o responsável por criar os percursos da etapa de Miguel Pereira, é também professor do clube. No ano passado já apoiamos o projeto, destinando as doações da etapa da WTR Serra do Mar e é muito gratificante saber que a criançada usa as camisas doadas nos treinos, para subir montanha e viver o esporte em contato com a natureza. Esse ano ajudamos o projeto doando alguns produtos da WTR Store para que pudessem fazer um rifa e financiar a inscrição das crianças no Troféu Sudeste de Orientação, que acontecerá em São Paulo. O trabalho feito no projeto é muito bacana e precisamos de mais iniciativas como essa. Eles são o único clube de uma cidade do interior a ser campeão brasileiro! Um fato muito legal é que o Jorge Montenegro, atual líder do Ranking Trail Short 2024 e campeão do Ranking Trail Short 2023, além de 5º colocado no Ranking Trail Mid 2023, foi aluno do clube desde os 8 anos de idade!”, destaca Gabriela Corrêa, Head de Marca da WTR, na 213 Sports.



A WTR Miguel Pereira tem patrocínio da The North Face, On, Ford, CamelBak e Foxbit. Cerveja Oficial: Heineken 0.0. Apoio da Vono, Mombora, Strava, TOFF, Meet Fisioterapia, My Safe Sport, Strava. Realização e promoção 213 Sports, vertical de esportes da V3A, Speed Eventos Esportivos e AEESB (Associação Educacional Esportiva e Social do Brasil). Demais parceiros: Revista Trail Running (mídia), Foco Radical (cobertura fotográfica) e Lobos Adventure (transporte).



Programação WTR Miguel Pereira (RJ)

Local: Arena WTR - Lago Javary, Bairro Barão de Javary



03/08 – SÁBADO

6h30 – Arena aberta

6h30 às 7h30 – Entrega de Kits de todas as provas

7h45 – Largada Trail Run Mid 16km e e Long 32km*

8h30 – Largada Trail Run Short 7km*

9h às 10h – Show

10h às 10h45 – Premiação Trail Run Short 7 km (Geral e Categoria)**

10h às 14h – Entrega de Kits das provas de MTB

10h45 às 11h30 – Premiação Trail Run Mid 16 km (Geral e Categoria)**

11h30 às 12h – Aquecimento Kids Race – palco premiação

12h às 13h – Kids Race

12h às 13h – Show

13h às 14h – Premiação Trail Run Long 32 km (Geral e Categoria)**

14 – Encerramento das atividades no sábado



04/08 – DOMINGO

7h – Arena aberta

7h às 7h45 – Entrega de Kits de todas as provas de MTB

8h – Largada MTB Light 28 km e Pro 56 km (na própria Arena WTR – Lago Javary)*

10h às 11h30 – Show

11h30 às 13h – Premiação Duathlon, MTB Light 28 km e Pro 56 km**

13h às 14h – Show

14h – Encerramento da WTR Miguel Pereira

*Os horários de largada podem sofrer ajuste

**Os horários das premiações podem sofrer ajustes de acordo com o fechamento das categorias