Terra dos Dinos - Foto: Luan Costa

Publicado 19/08/2024 15:28 | Atualizado 19/08/2024 15:32

Miguel Pereira - A pedido do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), o Departamento de Estradas e Rodagem do Estado do Rio de Janeiro (DER-RJ) irá realizar vistorias nos dias 20 e 22 de agosto no entorno do Parque dos Dinossauros. O objetivo é solucionar o congestionamento registrado no local.

Uma reunião, realizada na última semana, foi convocada pela promotora de Justiça Renata Cossatis, titular da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Vassouras, responsável pelo inquérito civil que apura a regularidade das licenças do estacionamento do parque, bem como o impacto do congestionamento no trânsito e na via RJ-125, e o consequente risco à segurança viária.



Nesse contexto, a promotora de Justiça explicou que a questão precisa ser observada principalmente no período de férias escolares, com o aumento do fluxo de veículos, gerando engarrafamento por quilômetros. A situação no local tem sido objeto de inúmeras reclamações à Ouvidoria do MPRJ. A população também tem procurado a promotora de Justiça para relatar o problema, tendo, inclusive, recebido inúmeros vídeos sobre os fatos.



“O Ministério Público tem buscado soluções por meio do diálogo com o responsável pelo empreendimento de modo que a segurança e o trânsito viários sejam compatibilizados com o fomento da atividade econômica. Enquanto interditada a RJ-127, se nada for feito, a tendência será piorar nas férias do fim do ano. Estudos com uma nova entrada para estacionamento do Parque, um sistema de translado, outras opções de estacionamento e limitação da venda de ingressos estão sendo avaliados em conjunto com o representante do grupo econômico, que tem se empenhado na busca de soluções. A Prefeitura tem responsabilidade por meio da sua Guarda Municipal, mas injustificadamente não compareceu. O Parque é um empreendimento turístico importante para região, mas não pode impactar negativamente a circulação numa região de serra”, ressaltou a promotora de Justiça.



O DER-RJ tem prazo de 30 dias corridos para encaminhar relatório em relação às obras e as soluções para a segurança viária e diminuição do impacto do Parque na Rodovia Ary Schiavo.