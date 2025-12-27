Harpia harpyja é a maior ave de rapina do Brasil - Foto: Divulgação

Publicado 27/12/2025 15:16

Miguel Pereira - Primeiro espaço de soltura de aves do Brasil, o Parque Aventura Animal, em Miguel Pereira, já nasce com foco na preservação ambiental. O espaço – que abre as portas para o público em janeiro, depois de ser entregue no fim de outubro para receber as mais variadas espécies – estreia seu projeto de conservação ex-situ (fora do lugar de origem) com o Gavião Real, a Harpia harpyja, maior ave de rapina do Brasil e ameaçada de extinção.

O parque conta com um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, dedicado ao acolhimento e tratamento de aves resgatadas, que poderão ser reintegradas à natureza sempre que possível.

- Nosso compromisso vai além do turismo: queremos que Miguel Pereira seja referência em conservação da fauna e da flora brasileira – destacou André Português, presidente da Miguel Pereira Tour.

Com 31 mil metros quadrados, o Aventura Animal tem a expectativa de receber diariamente mais de 2,5 mil visitantes. O parque – que reúne espécies como corujas, papagaios, tucanos e garças - conta com viveiros (onde ficarão as aves que não se adaptarão novamente à natureza), fazendinha, Vila do Velho Oeste (com cenários temáticos), restaurante e loja temática. O santuário tem ainda um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, que vai receber aves resgatadas.