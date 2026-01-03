Polícia Civil realizou a prisãoFoto: PCERJ

Miguel Pereira - Um homem foi preso em Miguel Pereira acusado de ter agredido a ex-companheira. A ação foi realizada na última quarta-feira (31), no bairro Praça da Ponte.
Em sua denúncia, a vítima relatou que foi agredida e enforcada pelo agressor. Depois do crime, ele fugiu da residência dela.
A captura do criminoso ocorreu no mesmo bairro do cometimento do crime. Ele foi autuado em flagrante por lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha e encaminhado ao sistema prisional.