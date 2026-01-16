Unidade do Sesc que será inaugurada em Miguel Pereira - Foto: Divulgação

Unidade do Sesc que será inaugurada em Miguel PereiraFoto: Divulgação

Publicado 16/01/2026 14:44

Miguel Pereira - Com investimento de mais de R$ 60 milhões, o hotel mais moderno do Rio de Janeiro já tem data prevista de inauguração: agosto de 2026, em Miguel Pereira. A nova unidade da Rede Sesc vai se somar a outros empreendimentos – como o Colline de France, eleito o melhor do mundo – para reforçar a vocação turística e o setor hoteleiro da cidade, que há mais de dois anos está entre as mais visitadas do estado.

O hotel – com vista para o Lago Javary, principal cartão-postal do município – tem mais de 7 mil metros quadrados. Serão dois pavimentos, com 74 suítes. Entre os destaques do projeto está a piscina, integrada a uma praça de convivência externa arborizada, com cafeteria, loja de souvenirs e uma estação exclusiva para a Maria Fumaça. O rooftop conta com lounge e bar com vista panorâmica da região.

"A instalação de um hotel dessa magnitude confirma que Miguel Pereira se consolidou como um dos destinos mais promissores do Brasil. É um empreendimento que já gera empregos, movimenta a economia e eleva ainda mais o padrão do nosso turismo. Estamos colocando o município no mapa do turismo de qualidade, com infraestrutura e experiências que valorizam o visitante", ressaltou o presidente da Miguel Pereira Tour, André Português.