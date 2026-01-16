Unidade do Sesc que será inaugurada em Miguel PereiraFoto: Divulgação
Hotel mais moderno do Estado do Rio será inaugurado neste ano em Miguel Pereira
Empreendimento recebeu investimento de mais de R$ 60 milhões
Hotel mais moderno do Estado do Rio será inaugurado neste ano em Miguel Pereira
Empreendimento recebeu investimento de mais de R$ 60 milhões
Homem é preso por agredir e enforcar a mulher em Miguel Pereira
Indivíduo cometeu o crime e fugiu
Parque das aves de Miguel Pereira inicia reabilitação da maior ave de rapina do Brasil, ameaçada de extinção
Espaço abrirá para o público em janeiro
Homem suspeito de assassinar a cunhada é preso em Miguel Pereira
Crime ocorreu em novembro; namorada também foi esfaqueada
Trio é preso transportando drogas em Miguel Pereira
Material foi encontrado dentro de carro
Projeto Viver Territórios promove feira cultural em Miguel Pereira
Ação é realizada pela Iguá Rio em parceria com o Instituto Aupaba
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.