Candidato democrata Joe Biden AFP

Por O Dia

Publicado 07/11/2020 13:29 | Atualizado 07/11/2020 14:39

Joe Biden, Washington - O candidato democrata confirmando as projeções , atingiu a maioria de votos no colégio eleitoral na tarde deste sábado, se tornando o novo presidente eleito dos Estados Unidos.

A vitória veio pelo estado da Pensilvânia, que o garantiu 20 delegados e o fez chegar à marca de 273 votos no colégio eleitoral - ultrapassando a maioria necessária de 270.

Publicidade

fotogaleria

Ainda estão pendentes as contagens nos estados do Arizona, Nevada e Geórgia - onde Biden está na frente - e Carolina do Norte e Alaska - onde Trump tem maioria. Independente do resultado desses estados, Biden é o 46º presidente eleito dos EUA.



Publicidade

Com a vitória democrata, a senadora Kamala Harris se tornará simultaneamente a primeira mulher e primeira pessoa negra a ocupar a vice-presidência do país.

Kamala Harris, candidata a vice-presidente dos Estados Unidos com Joe Biden AFP

Publicidade

Trump