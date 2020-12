A Pfizer também já iniciou o processo de registro de sua vacina experimental junto à Anvisa Tânia Rêgo/Agência Brasil

Publicado 01/12/2020 09:13

As farmacêuticas Pfizer e BioNTech solicitaram à União Europeia nesta terça-feira, 1º de dezembro, autorização para uso emergencial da vacina experimental que desenvolvem contra a covid-19, e deve fazer o mesmo a entidades reguladoras de Austrália, Canadá e Japão. O pedido, que vem após o imunizante desenvolvido pelas empresas registrar eficácia de 95% na fase três, já foi feito aos Estados Unidos e ao Reino Unido.



"O anúncio de hoje é outro marco importante em nossos esforços para enfrentar esta crise terrível", diz por meio de nota o CEO da Pfizer, Albert Bourla. "Estamos prontos para enviar as doses da vacina contra a covid-19 assim que as autorizações em potencial nos permitirem", acrescenta.



A Pfizer também já iniciou o processo de registro de sua vacina experimental junto à Anvisa, órgão responsável pela regulamentação no Brasil.