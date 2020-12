O grupo é conhecido por possuir armas ilegais e seus membros participaram de protestos de extrema direita Reprodução

Berlim - A Alemanha decretou o banimento do grupo neonazista Sturmbrigade 44, acusado de promover atentados terroristas e defender o restabelecimento de um Estado nazista no País.

Nesta terça-feira, 1º, a polícia alemã cumpriu mandados em três Estados, na casa de 13 integrantes do grupo, também conhecido como Wolfsbrigade 44. A operação tinha como objetivo confiscar os fundos do grupo e material de propaganda de extrema direita.

De acordo com o ministro do Interior alemão, Horst Seehofer, o grupo semeava o ódio e promovia o racismo e uma "ideologia inumana", além de defender a volta de um regime hitlerista.

"Quem quer que lute contra os valores básicos de nossa sociedade livre sentirá a reação resoluta de nosso governo", disse o ministro.

O objetivo do grupo é restabelecer a ditadura nazista, segundo autoridades de segurança. O 44 em seu nome representa a quarta letra do alfabeto, DD, e é uma abreviatura de Divisão Dirlewanger. Oskar Dirlewanger era um conhecido criminoso de guerra nazista e comandante de uma unidade especial da SS nazista.

O grupo de extrema direita foi fundado em 2016. É conhecido por possuir armas ilegais e seus membros participaram de protestos de extrema direita.



A Alemanha ainda enfrenta problemas com grupos de extrema direita. Em novembro do ano passado, fiscais federais prenderam 12 pessoas suspeitas de conspirar para cometer ataques terroristas contra políticos, solicitantes de asilo e muçulmanos Em fevereiro, um homem partidário de teorias racistas e antissemitas matou dez pessoas de origem estrangeira. (Com agências internacionais)