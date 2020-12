Hugo, Golden Retriever que canta musicas natalinas Reprodução Internet

Por iG

Inglaterra - O seu cachorro gosta de algum estilo musical? Pois bem, um Golden Retriever tem feito enorme sucesso por "cantar" a música natalina Hark! The Harold Angels.



Natural do Reino Unido, Hugo foi filmado por seu dono tentando uivar no mesmo ritmo da música natalina. As cenas encantaram não só dono do pet, mas muitos internautas que viram o vídeo.



A conta no Instagram @TheBestRecipes divulgou o vídeo e legendou. "Hugo, definitivamente, está no espírito do Natal". Assista.