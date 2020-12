Secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Por AFP

Washington - O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, qualificou neste domingo (6) as eleições parlamentares realizadas na Venezuela - nas quais a maioria da oposição se absteve de participar - como sendo uma "farsa" e "fraude".



"A fraude eleitoral da Venezuela já foi cometida. Os resultados anunciados pelo regime ilegítimo de Maduro não refletirão a vontade do povo venezuelano. O que está acontecendo hoje é uma fraude e uma farsa, não uma eleição", escreveu Pompeo no Twitter.



A eleição, disputada por cerca de 14.000 candidatos de mais de 100 partidos, vem com o país em profunda crise - sufocado pela inflação crescente, falta de abastecimento de água e gás, e afligido por cortes repentinos de energia.



A vitória daria ao governante Partido Socialista de Maduro o controle de uma Assembleia Nacional, com 227 assentos - a única instituição que não está em suas mãos.



A participação inicial foi baixa, porém, com muitas seções eleitorais em Caracas vazias ou com poucos eleitores.



A Venezuela também foi fortemente atingida pela pandemia da covid-19, e os eleitores foram obrigados a usar máscaras e fazer o distanciamento social dentro dos locais de votação.