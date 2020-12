O canadense bateu o recorde de puxar o trenó mais pesado pelo Guiness World Records Guiness World Records/reprodução

Publicado 07/12/2020 20:17 | Atualizado 07/12/2020 20:18

Toronto - No Canadá, um homem se vestiu de Papai Noel e entrou para o livro dos recordes, o World Guiness Records, ao puxar o trenó mais pesado da história. A conquista foi divulgada nesta segunda-feira (07). As informações são do UOL.

De acordo com a publicação, o trenó estava lotado de presentes, brinquedos, estátuas de rena e pesava um total de 16,5 toneladas. Essa já é a 32ª conquista de Kevin Fast no livro de recordes.

Em 1998, Kevin alcançou seu primeiro recorde ao puxar o caminhão mais pesado. Nos últimos 22 anos, ele também bateu vários recordes ao puxar a casa, a aeronave e o veículo em movimento mais pesado com a força dos braços.

"Conseguir um Recorde Mundial do Guinness é uma das coisas mais importantes da minha vida. Adoro treinar para tentar conseguir um [recorde]. Quando esse recorde chega é a melhor sensação de que você fez uma conquista, e é mundial", afirmou Kevin em nota.

Treino pesado

Segundo as informações do portal, o canadense revelou que treina fazendo levantamento de peso com equipamentos próprios, mas também com pedras e toras. "Eu puxo picapes morro acima e isso, eu acho, funciona para mim", acrescentou.

Além disso, Kevin contou que tem ajuda da esposa dele, que dirige os carros que ele puxa, mas também é a "inspiração por trás de sua força". O Papai Noel, que ama o natal e é ministro luterano em tempo integral, disse que gostaria de levar uma "mensagem de resiliência e incentivo para aqueles que mais precisam neste período de festas".

"As festas estão chegando e eu simplesmente os amo. Quero fazer algo divertido, talvez outras pessoas possam curtir o que eu estou aprontando", explicou.