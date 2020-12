Por IG - Último Segundo

Publicado 08/12/2020 12:25

O presidente eleito Joe Biden já possui popularidade maior do que a do atual mandatário dos Estados Unidos, Donald Trump. As informações foram dadas pelo UOL.

Uma pesquisa do Instituto Gallup aponta que o democrata Joe Biden alcançou 55% de aprovação e 41% de desaprovação. O republicano Donald Trump, por sua vez, teve avaliação favorável de 42% e índice desfavorável de 57%.

O levantamento foi realizado do dia 5 a 19 de novembro, após o dia da eleição presidencial estadunidense.

De acordo com a CNN, a maior taxa de aprovação que Trump já atingiu foi de 50% em uma pesquisa da Bloomberg News, realizada após a vitória do republicano na eleição de 2016.

Trump nunca conseguiu ultrapassar os 50% de aprovação.

Com isso, Biden já é mais popular do que Trump desde que o republicano começou a disputar a Casa Branca.