Após a noiva contrair Covid-19, o casal resolveu fazer a cerimônia vestindo trajes especiais Reprodução/WION/Youtube Após a noiva contrair Covid-19, o casal resolveu fazer a cerimônia vestindo trajes especiais

Por iG

Publicado 08/12/2020 14:39 | Atualizado 08/12/2020 14:40

Nova Delhi - Dois indianos se casaram vestindo trajes especiais de proteção contra a Covid-19 após a noiva ter testado positivo para a doença poucas horas antes da cerimônia, que já estava marcada. O casamento aconteceu em um centro de quarentena em Baran, no estado de Rajasthan.



Os nomes dos noivos não foram divulgados, mas eles preferiram continuar com a data marcada, mesmo com a pandemia. Segundo a agência de notícias Reuters, no último domingo (06), a dupla caminhou por um dossel vermelho brilhante em frente ao fogo sagrado, que é tradicional em cerimônias indianas.

Durante a união, os noivos vestiam trajes protetores, viseiras e máscaras faciais. Eles trocaram guirlandas celebrativas para simbolizar os votos. O chefe da cerimônia também teve que se proteger contra o novo coronavírus e vestiu um enorme equipamento branco com capuz combinando. Ele recitou versos de escrituras sagradas e canções típicas tocaram ao fundo.

Segundo a publicação da Reuters, após a celebração, a noiva e o noivo têm passado por acompanhamento médico. Além da mulher, um familiar dela também testou positivo para a doença, afirmou o oficial de saúde Rajendra Meena.

"Consultamos as famílias [dos noivos] e elas concordaram em se casar no centro de quarentena sem nenhum ritual elaborado", explicou Meena.