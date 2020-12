Mundo & Ciência

Coronavírus: Oxford publica resultados preliminares de fase 3 de vacina em revista científica

De acordo com o estudo, que ainda está em andamento, a vacina mostrou eficácia média de 70,4%, com até 90% de eficácia no grupo que tomou a dose menor

Publicado 08/12/2020 13:26 | Atualizado há 2 horas