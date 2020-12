O primeiro-ministro britânico disse, ainda, que uma nova variante do vírus faz com que seja transmitido "muito mais facilmente" Reprodução/Internet

Por AFP

Publicado 19/12/2020 14:29 | Atualizado 19/12/2020 16:11

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou neste sábado (19) que Londres e o sudeste da Inglaterra voltarão a se confinar a partir de domingo para tentar conter um aumento de contágios de covid-19, atribuído a uma nova variante do vírus. "Pode ser até 70% mais transmissível do que a variante antiga", disse Johnson durante uma coletiva de imprensa.

"Parece que essa propagação está alimentada por uma nova variante do vírus", que é transmitido "muito mais facilmente", declarou o primeiro-ministro em coletiva de imprensa. "Nada indica que seja mais mortal ou que cause uma forma mais grave da doença" ou que reduza a eficácia das vacinas, reiterou.

Publicidade

Os habitantes da capital e do sudeste da Inglaterra, já submetidos a grandes restrições, estarão sob um novo nível de alerta, o quarto e mais alto. Terão que ficar em casa e os comércios considerados "não essenciais" não poderão abrir.

Os pubs, restaurantes e museus dessas duas áreas estão fechados desde o final de semana passado.



Todos os deslocamentos fora desta área, dentro ou fora do território nacional, estarão proibidos.



Nas áreas regidas pelo alerta máximo, não será possível realizar reuniões entre membros de casas distintas. No restante das áreas, essas reuniões devem acontecer em um único dia.



Reino Unido é o país da Europa mais castigado pela pandemia junto com a Itália, com mais de 67.000 mortes. Neste sábado, superou os 2 milhões de casos.