Araceli Hidalgo, 96 anos, foi a primeira pessoa vacinada na Espanha contra a covid-19 LA MONCLOA/AFP

Por O Dia

Publicado 27/12/2020 09:26

Os países da União Europeia começaram neste domingo (27) a campanha de vacinação contra o novo coronavírus. Moradores de asilos para idosos e profissionais de saúde fazem parte do grupo prioritário e serão os primeiros a receber a vacina, que no continente europeu é a desenvolvida pela Pfizer em conjunto com a BioNTech.

A população total dos 27 países que fazem parte do bloco chega a cerca de 450 milhões de habitantes. A União Europeia garantiu mais de 2 bilhões de doses e a meta é a de vacinar todos os adultos até o final de 2021.

Aos 96 anos, a espanhola Araceli Hidalgo foi a primeira pessoa vacinada na Espanha contra a covid-19. Ela disse aos funcionários do asilo em que ela mora, na cidade de Guadalajara, que não sentiu nenhum efeito adverso. Já na Itália, o primeiro país na Europa a ser atingido pela pandemia, a enfermeira Claudia Alivernini, de 29 anos, também foi vacinada. "É o começo do fim. É um momento histórico e emocionante", disse.

Convocação de médicos aposentados para vacinação

Apesar de alguns países da Europa terem os sistemas de saúde mais bem equipados do mundo vacinar um grande contingente de pessoas não é uma tarefa fácil. Como essa campanha de vacinação é muito grande, médicos aposentados têm sido chamados para dar as injeções.

Pesquisas indicam que em determinados países, como França e Polônia, parte da população tem receio em relação à vacina, mas os líderes de governos afirmam que a vacina é a melhor chance dos países voltarem a ter uma vida normal em 2021.

"Estamos começando a virar a página de um ano difícil, a vacinação é o jeito definitivo de sair da pandemia", disse Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia em uma rede social.

Acesso uniforme à vacina

No início da pandemia, os governos dos países da União Europeia receberam críticas por não trabalharem de forma coordenada para combater a propagação do vírus. A meta, agora, é garantir que haja acesso igual à vacina no continente.

No entanto, a Hungria começou antes da hora no sábado e já iniciou a vacinação dos profissionais de saúde de Budapeste. A Eslováquia também iniciou a campanha antes da hora. Já na Alemanha, alguns idosos de um asilo foram vacinados.

"Nós não queremos desperdiçar um dia com a vacina guardada, queremos usar de uma vez", disse Karsten Fischer, da força-tarefa de combate à Covid-19 no estado da Saxônia-Anhalt.

Alguns países europeus que não fazem parte do bloco, como o Reino Unido, a Suíça e a Sérvia, também já iniciaram suas campanhas de vacinação.