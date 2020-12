Por IG - Último Segundo

Publicado 28/12/2020 11:02

São Paulo - A conta do Papa Francisco no Instagram aparece entre os usuários que curtiram a foto sensual da modelo Margot Foxx. Uma captura da tela com a curtida do Papa em uma foto que Margot aparece de maiô preto e sem mostrar o rosto viralizou nas redes sociais pouco antes do Natal. Em publicação no Twitter, a modelo comentou: "Ei, essa sou eu!"

O primeiro registro do "like" do Papa no Instagram foi feito pela própria Margot em tweet de 18 de novembro, mas não repercutiu. Só nos últimos dias a publicação teve compartilhamentos.

É a segunda vez que a situação acontece. Em novembro, a conta do Papa Francisco na rede social ganhou destaque mundial após curtir uma foto da modelo brasileira Natalia Garibotto. Na ocasião, o Vaticano entrou em contato com o Instagram e iniciou uma investigação para entender o que poderia ter acontecido.

Margot Foxx disse que a curtida da conta do Papa em sua foto "significa que ela vai para o céu".