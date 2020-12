Presidente Alberto Fernández Reprodução/Twitter

Por O Dia

Publicado 29/12/2020 10:49 | Atualizado 29/12/2020 10:59

O Senado da Argentina vota nesta terça-feira um projeto que decide se mulheres têm o direito de abortar até a 14ª semana de gestação. Em 2018, uma proposta semelhante foi derrota por uma diferença de sete votos, mas desta vez, a expectativa é que tenha mais votos a favor.



De acordo com o jornal argentino "Clarín", há uma leve vantagem para os defensores da proposta, de 33 a 32 votos, mas resultado ainda é incerto. A legalização do aborto é uma promessa de campanha do presidente Alberto Fernández. Se houver empate, a decisão fica nas mãos da vice Cristina Kirchner.