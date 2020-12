Kamala Harris, eleita a primeira vice-presidente mulher e negra dos Estados Unidos Reprodução internet

Por iG

Publicado 29/12/2020 14:43

Nesta terça-feira (29), a vice-presidente eleita dos EUA, Kamala Harris, recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O imunizante que ela recebeu foi o desenvolvido pela empresa norte-americana Moderna, em um centro médico de Washington. O marido de Harris, Douglas Emhoff, também foi vacinado. As informações são do G1.



O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, recebeu a primeira dose da vacina desenvolvida pelas farmacêuticas Pfizer e BioNTech na última segunda-feira (21).



A aplicação da vacina na vice-presidente foi feita pela gerente de enfermagem clínica do United Medical Center em Washington, Patricia Cummings. "Vamos lá", disse Harris à enfermeira antes que de receber o imunizante, "estou pronta". Depois do procedimento, Harris disse que "foi fácil" e "relativamente indolor".



"Trata-se literalmente de salvar vidas. Confio nos cientistas e foram os cientistas que criaram e aprovaram esta vacina", afirmou. "Por isso, peço a todos que, quando for sua vez, se vacinem. Trata-se de salvar sua vida, a vida de seus familiares e a vida de sua comunidade."



A vice-presidente eleita é mais uma das personalidades públicas que recebe vacina contra a Covid-19 em transmissão televisiva, a fim de incentivar os norte-americanos a receber o imunizante.