Por AFP

Publicado 29/12/2020 14:56 | Atualizado 29/12/2020 14:56

As autoridades de Saúde do Chile informaram nesta terça-feira (29) que detectaram o primeiro caso da nova cepa do coronavírus, em uma chilena que chegou em Santiago e depois se deslocou para o sul do país.



O contágio foi detectado após uma análise do teste de PCR feito na passageira depois de apresentar sintomas assim que chegou no Chile, informou a subsecretária do Ministério da Saúde, Paula Daza.



A passageira chegou no Chile em 21 de dezembro procedente de Madri, após passar por Dubai e Londres, e depois pegou um avião para a cidade de Temuco, a cerca de 800 km ao sul de Santiago.