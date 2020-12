Explosões aconteceram no momento em que um avião que transportava o novo governo de união do Iêmen chegou à capital provisória SALEH AI-BEIDI / AFP

Por AFP

Publicado 30/12/2020 11:54

Dez pessoas morreram, e várias ficaram feridas em explosões no aeroporto de Áden, nesta quarta-feira (30), no momento em que um avião que transportava o novo governo de união do Iêmen chegou à capital provisória deste país em guerra.



"Pelo menos dez pessoas morreram no ataque que também deixou dezenas de feridos, segundo um primeiro balanço", disse uma fonte médica à AFP.



De acordo com o correspondente da AFP no local, as deflagrações se deram assim que a aeronave aterrissou e as autoridades começaram a sair do avião.



Uma fonte de segurança disse à AFP que nenhum dos ministros presentes ficou ferido.



Em um país pobre devastado por conflitos, o novo governo iemenita de união, que reúne ministros pró-poder e separatistas do sul, foi formado em 18 de dezembro, com apoio da Arábia Saudita.



Estes dois lados que disputavam o poder no sul continuam sendo aliados há seis anos contra os rebeldes huthis, apoiados pelo Irã e que tomaram grande parte do norte do país, incluindo a capital do território, Sanaa.



No Twitter, o ministro da Informação, Muammar al-Iryani, acusou os rebeldes huthis de terem cometido este "ataque terrorista".