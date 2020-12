Foto tirada em 23 de abril de 2020 pelo Gabinete de Imprensa do Palazzo Chigi do primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte Palazzo Chigi press office/AFP

30/12/2020

O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, participou de uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira e pediu para que a população deixe as ideologias "de lado" sobre a vacinação contra o coronavírus. Conte também descartou impor uma imunização obrigatória, assunto que vem causando polêmica após alguns médicos se recusarem a tomar a primeira dose da BNT 162b, imunizante da Pfizer e da BioNTech.



“Eu mesmo, para dar o bom exemplo, tomarei logo, mas é justo respeitar as prioridades definidas. Eu peço a todos um esforço, que coloquemos de lado as ideologias e as reações emocionais, façamos um ato de solidariedade perante toda a comunidade nacional e nos submetamos à vacina”, disse.



Conte ainda esclareceu que o estado de emergência no país será prorrogado "até quando for necessário" para proteger a população durante a pandemia.