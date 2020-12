Por ESTADÃO CONTEÚDO

Londres - O governo do Reino Unido expandiu as restrições à circulação de pessoas anunciadas recentemente para três quartos da população do país, à medida que a nova variante do coronavírus, que se dissemina mais rapidamente, atinge outras regiões. O secretário de Saúde, Matt Hancock, disse que o nível mais alto de alerta de infecção do governo, Nível 4, valerá também para grandes áreas do centro, norte e sudoeste da Inglaterra, além de Londres e do sudeste.No Nível 4, as pessoas são aconselhadas a ficar em casa, as lojas não essenciais estão fechadas e os restaurantes e bares só podem oferecer comida para viagem.Hancock afirmou que a autorização do Reino Unido para o uso emergencial da vacina para covid-19 da AstraZeneca é uma boa notícia, mas "o aumento acentuado dos casos e as hospitalizações que se seguem demonstram a necessidade de agir onde o vírus está se espalhando".