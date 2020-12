Presidente dos EUA, Donald Trump AFP

Por IG - Último Segundo

Publicado 30/12/2020 14:43

São Paulo - Na madrugada desta quarta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a fazer publicações em sua conta pessoal do Twitter insistindo que venceu a disputa eleitoral contra o democrata e presidente eleito Joe Biden. As informações são do portal O Tempo.

Faltando apenas três semanas para a posse de Biden, Trump continua insistindo que centenas de milhares de votos "apareceram misteriosamente" nos Estados cruciais para a disputa no meio da noite na apuração.

A própria rede social colocou uma mensagem de aviso nas publicações do atual presidente, lembrando que as autoridades eleitorais do país certificaram a vitória de Biden, que também foi confirmada pelo Colégio Eleitoral.

Biden assume a presidência em 20 de janeiro e já afirmou não estar recebendo todas as informações necessárias da administração atual para a transição de governo.