Por iG

Publicado 30/12/2020 15:45 | Atualizado 30/12/2020 15:46

Utah - Um alpinista, de 29 anos, sobreviveu a uma queda de 30 metros em um penhasco, onde permaneceu preso por horas antes de ser resgatado em Utah, nos EUA. As informações são do Corpo de Bombeiros de Salt Lake City.



O Corpo de Bombeiros disse ao jornal The Salt Lake Tribune que o homem caiu de uma montanha e parou pouco antes da beira do penhasco. Ele perdeu o telefone ao cair e, portanto, não pôde pedir ajuda e permaneceu preso por mais de cinco horas no local antes que o resgate chegasse.

Here you can see crews lowering the man down the cliff side. pic.twitter.com/obxq3FqZB1