Por AFP

Publicado 30/12/2020 15:42 | Atualizado 30/12/2020 15:44

Washington, Estados Unidos - Os Estados Unidos devem aprovar a vacina de baixo custo AstraZeneca / Oxford em abril, disse um alto funcionário, mais de três meses após o sinal verde do Reino Unido nesta quarta-feira (30). Moncef Slaoui, o assessor-chefe da Operação Warp Speed, esforço militar dos EUA para vacinas, disse a repórteres que os testes e avaliações dos EUA estarão completos para aprovação "em algum momento no início de abril"."Várias dezenas de milhões de doses terão sido fabricadas [...] e, portanto, estarão disponíveis para uso se os dados corroborarem sua aprovação".Ele não alegou que o Reino Unido apressou sua decisão e elogiou a agência reguladora MHRA do Reino Unido como "baseada na ciência"."Portanto, não estou levantando nenhuma questão quanto à decisão que eles tomaram", completou."Dito isso, os requisitos do processo de decisão da maneira como o construímos aqui nos EUA é o que eu realmente posso comentar."Slaoui também expressou esperança de aprovação na primeira quinzena de fevereiro da vacina Janssen pela Johnson & Johnson que, ao contrário das vacinas inicialmente aprovadas, vem em dose única.