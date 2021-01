Estado do Amazonas vive drama provocado pela pandemia, com falta de oxigênio para os pacientes Reprodução

Por iG

Publicado 15/01/2021 15:38 | Atualizado 15/01/2021 17:31

São Paulo - O colpaso nos hospitais de Manaus , capital do estado do Amazonas, foi repercutido internacionalmente por grandes veículos de imprensa. A região vive uma explosão de casos de Covid-19, ao mesmo tempo que unidades de saúde estão desabastecidas de cilindros de oxigênio.

O "The Guardian" do Reino Unido traz em sua página principal a chamada "profissionais de saúde no maior estado do Brasil estão implorando por ajuda e suprimentos de oxigênio após uma explosão de mortes e infecções em Covid". A também britânica BBC publicou que "hospitais do Brasil ficam sem oxigênio para pacientes com vírus".

O jornal argentino Clarín foi ainda mais enfático ao relatar a tragédia em Manaus com uma reportagem que diz que é a situação no Amazonas é " desesperadora ". "Nova variante do coronavírus no Brasil: situação em Manaus, epicentro do surto, é desesperador", diz o título da notícia publicada no site.

O veículo italiano La Reppublica também classificou a situação em Manaus como desesperadora. Em Portugal, o jornal Público expõe que "oito meses depois das valas comuns, Manaus volta a viver momentos dramáticos".