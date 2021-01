Por iG

Publicado 18/01/2021 22:04 | Atualizado 18/01/2021 22:05

O presidente Donald Trump revogou nesta segunda-feira (18) a restrição de entrada de passageiros brasileiros e de parte dos países da Europa nos Estados Unidos. A partir do dia 26, viajantes poderão entrar no país desde que apresentem diagnóstico negativo para Covid-19.



Os Estados Unidos não aceitam visitantes europeus desde março. Já os brasileiros, não podem viajar ao país desde maio. A Casa Branca não comentou a medida.

O mandato do republicano termina neste dia 20. Assim que tomar posse, o democrata Joe Biden pode retomar as medidas adotadas pelo país no início da pandemia.