Publicado 25/01/2021 13:36 | Atualizado 25/01/2021 13:36

Rio - O neurocientista Fabiano de Abreu lançou recentemente seu estudo publicado na revista científica International Brazilian Journal of Development sobre a importância dos testes sorológicos e de que forma eles podem auxiliar no combate à pandemia da covid-19.

"Meu estudo tem o intuito de orientar numa melhor estratégia para eliminar o vírus e ajudar no combate à pandemia, e o teste sorológico reduz o número de candidatos à vacina, além de tranquilizar as pessoas antes de se vacinar. Desta maneira a vacina chega a quem realmente precisa economizando não só a verba do governo como também conseguindo chegar a todos.", explica.

Segundo Abreu, o artigo tem o intuito de explicar de forma sucinta como todo o processo funciona explicando cada conceito de forma detalhada. O teste sorológico permite saber quem já teve contacto com o vírus e, dessa forma " conseguir adiar a toma da vacina facilitando o acesso aos demais", explica, "imaginemos que estamos com escassez de doses em ambiente hospitalar, para os nossos profissionais de saúde, com o teste conseguimos distinguir quem já tem algum grau de imunidade para quem não tem e dessa forma garantir uma vacinação mais eficaz."

Para o neurocientista, o teste sorológico tem também vantagens ao nível da saúde mental uma vez que permite aos indivíduos conhecer o seu estado atual.

"Só conseguimos travar a propagação com regras bem definidas e, qualquer ajuda por mais pequena que seja para alcançar a Imunidade de grupo mais rapidamente é bem vinda. Esse é o meu principal objetivo", garante Abreu.

Fabiano de Abreu é doutor em neurociência e psicologia, mestre em psicanálise, diretor do Centro de Pesquisas CPAH e membro da Federação Européia de Neurociências. Nascido no Brasil e filho de imigrantes portugueses, é voluntário pelo exército português na ajuda em combate ao coronavírus.