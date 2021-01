Mundo & Ciência

Moderna diz que sua vacina é eficaz contra variantes da covid-19

Farmacêutica anunciou resultados positivos após testes feitos com variantes identificadas no Reino Unido e na África do Sul, mas ainda não tem detalhes sobre porcentagem da eficácia

Publicado 25/01/2021 11:42 | Atualizado há 3 horas