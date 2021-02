Sadie salvou a vida de seu dono quando ele teve um derrame Reprodução

Por IG - Pet

Publicado 03/02/2021 13:29

Brasília - Os animais são capazes de perceber quando algo não está certo e eles precisam ajudar de alguma forma, como esse cão que salvou uma menina de uma cobra . Em Nova Jersey, nos Estados Unidos, uma cadelinha também foi responsável por salvar a vida de seu dono. Quando Brian sofreu um derrame, Sadie arrastou ele até o celular e só assim o homem conseguiu ligar para o resgate e pedir ajuda,

Sadie é uma pastor alemão de 6 anos e havia sido adotada por Brian há pouco tempo. Conforme contou o abrigo para animais Ramapo-Bergen Animal Refuge no Facebook, o dono e a cachorra formaram um laço de amizade super rápido, tanto que a cachorra soube ajudar quando ele mais precisou.



Um dia Brian estava sozinho em casa com Sadie, quando sofreu o derrame. Vendo que o dono não estava bem, a cachorra começou a lamber o rosto dele para mantê-lo acordado e também o arrastou pela sala até onde estava o celular, para que Brian pudesse ligar para pedindo ajuda.



Foi com essa ação heroica que a cadelinha salvou a vida de seu dono. "Ninguém pode discordar que Brian está vivo hoje graças à devoção e ao pensamento rápido de Sadie. Ela vai ficar aos cuidados da família enquanto Brian se recupera. Os dois conversam por vídeo todas as noites e estão contando os dias até que possam se reencontrar", diz a publicação do abrigo de animais.