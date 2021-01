Por Aline Cavalcante

Publicado 26/01/2021 19:15 | Atualizado 26/01/2021 20:26

Sem acabamento, teto de algumas salas de aula está com buracos Daniel Castelo Branco

Área externa da Faetec de São Cristóvão está completamente abandonada Daniel Castelo Branco

Rio - O ano letivo no estado do Rio de Janeiro está previsto para começar no início de fevereiro, segundo o calendário da Secretaria de Estado de Educação (Seeduc). O documento prevê que as aulas aconteçam na modalidade híbrida, ou seja, presencial e remota. Mas, pais e alunos da unidade da Faetec Adolpho Bloch, em São Cristóvão, temem o futuro. O cenário no campus é de abandono, com obras inacabadas e, com todos os funcionários terceirizados demitidos, a unidade está sem merendeira, equipe de limpeza e vigia patrimonial.Telhado furado, teto sem acabamento, pintura desgastada e maçanetas quebradas também fazem parte da realidade da escola. Segundo pais de alunos, os funcionários terceirizados foram demitidos em agosto de 2020. Estudantes do curso de Produção de Áudio e Vídeo e de Dança, por exemplo, estão impossibilitados de voltarem às salas de aula, pois os espaços não tiveram a obra finalizada."As obras foram suspensas repentinamente em dezembro, só temos dois andares disponíveis para atividades de aula, mesmo assim, com pendências que ficaram. Não temos nenhum funcionário da limpeza, não temos nenhum vigia patrimonial. Todos os terceirizados (secretárias e auxiliar de escritório, etc) foram demitidos e até agora, nenhuma contratação foi feita", conta a representante comercial Renata Maria Lemos, 54, que já foi membro do Conselho Escolar.Em torno do campus da Faetec Adolpho Bloch o que se vê nitidamente é que falta manutenção. O capim está alto, é sujeira para todo lado, além de ar-condicionado, cadeiras e bancos quebrados e vasos sanitários largados na parte externa da unidade."Este problema não é de agora. Há tempos a escola está toda suja e largada. Eu já quero até que minha filha saia de lá, porque a situação só piora", reclama Vânia da Silva Ferreira, mãe de uma aluna do curso de Hospedagem.Com a unidade nesta situação, os alunos são os mais afetados. "Sinto saudades da escola e me preocupo de ter que perder mais um ano por conta desta situação", desabafou a estudante do 1º ano do curso de Eventos, Letícia Basílio, 15.