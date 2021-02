Trump vai enfrentar o seu segundo processo de impeachment a partir desta terça-feira Mandel Ngan/AFP

Por AFP

Publicado 13/02/2021 12:30

O líder da minoria republicana do Senado americano, Mitch McConnell, votará a favor de absolver o ex-presidente Donald Trump no julgamento de impeachment, informou a mídia local neste sábado (13).



O voto do líder da bancada indica que provavelmente o processo acabará com a absolvição do ex-presidente republicano, como já se esperava, já que os democratas precisam reunir uma maioria de dois terços e possuem apenas 50 das 100 cadeiras da Câmara Alta.



"O julgamento político é um processo para destituir e portanto há uma falta de jurisdição neste sentido", disse o líder republicano em uma carta aos seus correligionários citada pela imprensa, na qual ele afirmou que foi uma decisão "difícil". "Considerando essas conclusões, vou votar para absolver", afirmou.

O líder da bancada pediu no início do processo aos senadores para votar com consciência e os liberou das diretrizes partidárias. O Senado retomou neste sábado o debate do julgamento político para discutir se permite que haja testemunhas no processo, antes dos argumentos finais.



Espera-se que os senadores votem o veredito durante o dia. O ex-presidente é acusado de "incitação à insurreição" pelo ataque de seus apoiadores ao Capitólio em 6 de janeiro, no segundo julgamento de impeachment que enfrenta.