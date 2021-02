Frank Rothwell cruzou o Atlântico a remo Reprodução/Instagram/@frank_rothwell

Por iG

Publicado 13/02/2021 19:20

Nova York - O idoso de 70 anos Frank Rothwell cruzou o Oceano Atlântico a remo no Talisker Whiskey Atlantic Challenge. O desafio o fez arrecadar um milhão de libras (o equivalente a R$ 7,5 milhões) em doações para pesquisas sobre o Alzheimer.



Frank é o homem mais velho a completar o desafio depois de percorrer mais de quatro mil quilômetros durante os 56 dias que ficou no mar. Ele saiu de La Gomera, nas Ilhas Canárias, e chegou até Antigua, no Mar do Caribe. A marca de doeções foi alcançada na última quinta-feira (11), cinco dias depois de sua chegada.

"Acredito que remar no Oceano Atlântico sozinho, e sem apoio, é o maior desafio que posso imaginar sem correr muito risco ou colocar os outros em perigo. Isso faz com que todas as outras coisas que eu fiz pareçam um passeio no parque", disse ele.

Mais de nove mil pessoas fizeram doações para apoiar a empreitada de Frank. Quando 500 mil libras foram atingidos, o valor foi dobrado pela Iceland Foods Charitable Foundation.

A principal motivação para Frank encarar o desafio foi seu cunhado Roger, que sofria de Alzheimer. Enquanto estava no mar, Frank recebeu a notícia de que ele havia falecido da doença, aos 62 anos.

“Roger foi minha principal motivação para completar o desafio e levantar £ 1 milhão para pesquisas sobre demência. Tendo recebido centenas de mensagens de pessoas que, como eu, testemunharam o desgosto da demência, estou orgulhoso de ter arrecadado uma quantia tão incrível em homenagem a Roger e a todos os que passaram pela devastação que ela causa", afirmou, segundo o G1.