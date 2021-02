Border Roads Organisation (BRO) workers rebuild the destroyed Raini bridge in Chamoli district on February 13, 2021 after Raini bridge was washed away by a flash flood thought to have been caused when a glacier burst on February 7. (Photo by Virender SINGH NEGI / AFP) AFP

Por AFP

Publicado 14/02/2021 11:01

Após enchente que atingiu a região do Himalaia, no norte da Índia, o número de mortos chega a 43 e há mais de 161 pessoas desaparecidas, segundo o último balanço das autoridades. Neste domingo, as equipes de resgate começaram a evacuar os corpos encontrados no local.



Uma parede de água caiu sobre o vale de Rishiganga, no estado de Uttarakhand, destruindo tudo ao seu redor. O fenômeno foi atribuído inicialmente à ruptura de uma geleira do Himalaia, mas outras hipóteses foram levantadas, como a formação de um lago glacial devido ao degelo de uma geleira cujas margens cederam.



Três corpos foram removidos de um túnel da usina hidroelétrica de Tapovan, devastada pelas inundações, onde se calcula que 30 pessoas ficaram presas desde domingo pela lama e pelas rochas.



Segundo a polícia, outros dois corpos foram encontrados em uma aldeia próxima afetada pelas inundações.