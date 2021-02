(FILES) In this file photo taken on February 28, 2019 Argentine former president and current senator Carlos Menem gestures before hearing his sentence during his trial over accusations of attempting to block the 1994 AMIA bombing investigation, in Buenos Aires. - Former Argentine President Carlos Menem (1989-1999) died Sunday in a Buenos Aires clinic at the age of 90, according to the official news agency Telam and other media. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP) AFP

14/02/2021

O ex-presidente argentino Carlos Menem morreu neste domingo (14) em uma clínica de Buenos Aires aos 90 anos, informaram a agência oficial de notícias Telam e outros veículos da imprensa. Menem, que foi senador do peronismo, foi hospitalizado várias vezes nos últimos meses.



Em 29 de dezembro, ele não conseguiu participar da votação no Senado sobre a lei do aborto na Argentina porque estava internado.



Natural da província de La Rioja, Menem governou a Argentina entre 1989 e 1999, com um programa neoliberal. Durante sua gestão, estabeleceu a taxa de câmbio de um peso igual a um dólar, o que mais tarde culminou na pior crise do país em 2001.



O ex-presidente teve três filhos em dois casamentos, o primeiro com Zulema Yoma e o segundo com a ex-miss Universo Cecilia Bolocco. Menem foi investigado judicialmente em vários casos por corrupção, mas nunca houve uma condenação à prisão.



Ficou em prisão domiciliar preventiva em 2001 por um julgamento por contrabando de armas para a Croácia e Equador, mas foi libertado semanas depois por decisão do Tribunal Supremo da Justiça e posteriormente foi absolvido por excesso de prazo em um caso que levou 25 anos.

O atual presidente da Argentina, Alberto Fernández, utilizou a sua página oficial no Twitter para presta uma homenagem ao ex-presidente. "Com profundo pesar soube da morte de Carlos Saúl Menem. Sempre eleito em democracia, foi governador de La Rioja, presidente da nação e senador nacional. Durante a ditadura, ele foi perseguido e preso. Todo o meu amor vai para Zulema, Zulemita e todos aqueles que o choram hoje", escreveu ele.