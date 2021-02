Vacina de Oxford, Reino Unido Divulgação

Por AFP

Publicado 15/02/2021 14:25

A Organização Mundial da Saúde (OMS) liberou nesta segunda-feira, dia 15, a aprovação emergencial para o uso da vacina contra a covid-19 da Oxford/AstraZeneca, que abre caminho para a distribuição de centenas de milhões de doses para países desfavorecidos através do consórcio Covax.



Este procedimento ajuda os países que não dispõem de meios para determinar por si próprios a eficácia e segurança de um medicamento a ter acesso mais rápido às terapias e permite que o dispositivo Covax, configurado para garantir o acesso equitativo à vacina, comece a distribuição.



A vacina da AstraZeneca representa a grande maioria das 337,2 milhões de doses que o dispositivo Covax - integrado pela OMS, pela Aliança da Vacina (Gavi) e pela Coalizão por Inovações em Preparação para Epidemias (Cepi) - pretende distribuir no primeiro semestre deste ano.



Essas doses são fabricadas na Coreia do Sul e na Índia pelo Serum Institute of India (SII). A aprovação diz respeito a essas duas versões, de acordo com um comunicado da agência da ONU.



Na semana passada, a vacina oi recomendada pelo comitê de especialistas em vacinas da OMS para qualquer pessoa com 18 anos de idade ou mais, inclusive em países onde mais variantes contagiosas estão circulando.



No entanto, a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford (Reino Unido) e pela gigante farmacêutica tem vivido contratempos e dúvidas sobre sua eficácia para maiores de 65 anos e diante da variante do vírus inicialmente detectada na África do Sul, mas agora presente em muitos países.



Para a OMS e seus especialistas, essa vacina cumpre perfeitamente a prioridade do momento: limitar a gravidade e a mortalidade de uma pandemia que já matou 2,4 milhões de mortos em pouco mais de um ano.