O motivo da mãe biológica ter sido afastada da criança, que foi colocada para adoção, não foi informado Reprodução

Por IG - Último Segundo

Publicado 15/02/2021 15:25

Um casal foi preso suspeito de assassinar um bebê de um ano que estaria no processo para ser adotado por eles. Uma mulher de 37 anos e um homem de 34 foram presos na região inglesa de Barrow-in-Furness, de acordo com a BBC.

A criança estava vivendo sob cuidados do casal, mas o processo de adoção ainda estava em andamento, confirmou a Cumbria County Council. Uma investigação foi aberta para apurar o caso.

A morte da criança ocorreu em janeiro. O serviço local de emergência foi acionado e o bebê foi levado para o Furness General Hospital, na cidade de Barrow, no dia 06. Ele chegou a ser encaminhado a um hospital de Liverpool, o Alder Hey Children's Hospital, mas morreu no dia seguinte.

De acordo com o portal Daily Mail, uma lesão na cabeça acabou levando a criança à morte. O detetive responsável pelo caso, Dean Holden, disse à BBC que "duas pessoas foram presas nas investigações da trágica morte de um garoto de um ano em Barrow-in-Furnes".

"Uma investigação está em processo com um time de detetives e especialistas para estabelecer as circunstâncias completas do que levou à morte, em parceria com o instituto médico legal", acrescentou.

"Isso é horrível. Ele era um garoto feliz, não acredito no que aconteceu", afirmou a avó biológica Yvonne Corkill ao Daily Mail. "Eu estive no nascimento e agora ele morreu. Não acredito que se passou apenas um ano".

O motivo da mãe biológica ter sido afastada da criança, que foi colocada para adoção, não foi informado. Apesar da adoção não ter sido oficializada, o conselho do condado local disse que é comum que as crianças vivam um tempo com os possíveis pais adotivos para concluir o processo.

O casal foi detido, mas responderá em liberdade após ser liberado mediante pagamento de fiança.