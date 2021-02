OMS: número mundial de novos casos de covid-19 recuou pela 5ª semana consecutiva AFP

Nova York - O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, disse nesta segunda-feira, 15, que o número de novos casos de covid-19 relatados mundialmente caiu pela quinta semana consecutiva na última semana. Segundo Tedros, que falou durante coletiva de imprensa da OMS, o total de novas infecções da última semana foi o menor desde outubro, apesar do surgimento de variantes potencialmente mais contagiosas do coronavírus.



Tedros disse também que a OMS listou hoje duas versões da vacina contra covid-19 desenvolvida pela farmacêutica anglo-sueca AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford para uso emergencial, abrindo o caminho para que os imunizantes sejam fornecidos através da Covax, como é conhecida a iniciativa para garantir acesso global rápido e equitativo às vacinas.



Sobre a recente missão da OMS à China para tentar identificar a origem da covid-19, a infectologista Maria van Kherkove, que lidera a equipe técnica de covid-19 da entidade, disse que o grupo ainda não publicou relatórios sobre a viagem. Segundo ela, a OMS irá inicialmente divulgar um sumário das conclusões da missão antes de liberar um documento completo sobre o assunto.