Por AFP

Publicado 15/02/2021 16:56

Três foguetes foram lançados contra o aeroporto de Erbil, no norte do Iraque, e um deles atingiu um complexo militar onde se encontram soldados da coalizão liderada pelos Estados Unidos, informaram duas fontes de segurança à AFP nesta segunda-feira (15).



Os outros dois foguetes caíram em áreas residenciais localizadas perto do aeroporto, informou uma das fontes, sem indicar se havia vítimas. Essa é a primeira vez, em quase dois meses, que ocorre um ataque contra instalações militares ou diplomáticas no Iraque.