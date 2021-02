George Floyd Reprodução Facebook

Publicado 15/02/2021 21:09

Nova York - Morto em maio de 2020 após um policial branco asfixiá-lo com o joelho até perder a consciência, George Floyd foi alvo de piadas do departamento de polícia de Los Angeles.



Segundo informações da imprensa norte-americana, policiais divulgaram um cartão dos dias dos namorados, comemorado nos Estados Unidos no último domingo (14), com a imagem de Floyd com a legenda “você rouba a minha respiração”.

A ‘piada’ faz referência a forma como o homem negro foi morto por um policial branco, que após dar voz de prisão, imobilizou Floyd colocando o joelho sobre o pescoço da vitima por quase 9 minutos.

O chefe da polícia de Los Angeles, Michael Moore, confirmou que a imagem circula entre oficiais da corporação, e informou que abriu uma investigação para punir os responsáveis. “As pessoas irão encontrar minha ira”, afirma Moore caso seja confirmado que a imagem foi compartilhada entre os policiais.

Nesta segunda (15), a família de George Floyd emitiu um comunicado repudiando o fato. “O tipo de insensibilidade e crueldade dentro da alma de uma pessoa necessária para fazer algo assim foge à compreensão - e é indicativo de um problema muito maior dentro da cultura do LAPD (polícia de Los Angeles", afirma Ben Crump, advogado dos parentes de George.

"Nossa investigação está sendo feita para determinar a veracidade das alegações, enquanto isso nós reforçamos nossa tolerância zero com qualquer visão de cunho racista”, afirma o chefe de polícia.

O policial responsável por asfixiar e matar George, Dereck Chauvin, será julgado no próximo mês. Outros três policiais acusados de omissão, que estavam no local na hora do crime também serão julgados neste ano.