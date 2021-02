O tornado varreu a parte sul do estado na noite de segunda-feira, afetando principalmente duas comunidades costeiras no condado de Brunswick Reprodução/Internet

Por AFP

Publicado 16/02/2021 13:22

Um tornado matou pelo menos três pessoas no estado da Carolina do Norte, informaram as autoridades nesta terça-feira (16), enquanto uma onda de frio polar atinge os Estados Unidos.



O tornado varreu a parte sul do estado na noite de segunda-feira, afetando principalmente duas comunidades costeiras no condado de Brunswick. "No momento, há três mortes confirmadas e 10 feridos", disse o Serviço de Emergência do condado de Brunswick em um comunicado.



"Estima-se que pelo menos 50 casas foram afetadas no incidente e várias linhas de energia foram danificadas, causando quedas de energia". Fotos e vídeos mostravam árvores derrubadas, casas destruídas e carros em pedaços. O xerife John Ingram disse em uma entrevista coletiva que "haverá um longo processo de recuperação".



"Isso é algo que eu nunca vi", declarou, citado pela mídia americana. Grande parte do país vive uma onda de frio histórica alimentada pelo ar frio do Ártico, que causou baixas temperaturas recordes.



O Serviço Meteorológico Nacional (NWS) disse que uma nova tempestade de inverno está se formando na área de Southern Plains, que inclui partes do Texas, Oklahoma e Kansas.