A tempestade deixou para trás temperaturas frias recorde com avisos de vento frio da fronteira EUA-Canadá para a fronteira EUA-México Divulgação

Por iG

Publicado 17/02/2021

Nova York - O inverno feroz que atinge grandes partes do centro e do sul dos Estados Unidos trouxe temperaturas frias recordes, matou 21 pessoas e deixou milhões sem energia em vários estados.



As piores quedas de energia foram no Texas, onde mais de 4 milhões de residências e empresas permaneceram sem eletricidade na terça-feira (16) em temperaturas abaixo de zero .



Em outros lugares , mais de 250 mil pessoas também perderam a energia em partes dos Apalaches e 4 milhões de pessoas perderam a energia no México. Outras 250 mil ficaram sem eletricidade após uma tempestade de gelo no noroeste do Oregon.



Na Carolina do Norte, três pessoas foram encontradas mortas depois que um tornado atingiu uma cidade litorânea, enquanto no Texas, quatro membros da família morreram em um incêndio em uma casa na área de Houston enquanto usavam uma lareira para se aquecer. Outras mortes ocorreram em estados como Louisiana, Kentucky e Missouri, por causas que incluíram acidentes de carro e envenenamento por monóxido de carbono.



As tempestades oprimiram as redes de energia e imobilizaram as planícies do sul, levaram neve pesada e chuva congelante para a Nova Inglaterra e o sul profundo, e trouxeram temperaturas extremamente baixas. Os avisos de sensação térmica se estendiam do Canadá ao México .



O clima também ameaçou afetar os esforços de vacinação da Covid-19 do país. A administração do presidente democrata Joe Biden disse que atrasos nos embarques e entregas das doses são esperados.