O vídeo foi compartilhado nas redes sociais e gerou revolta entre os internautas Reprodução/Twitter

Por iG

Publicado 17/02/2021 20:19

Cidade do México - Em meio à pandemia de Covid-19, em que as medidas de higiene são ainda mais requeridas, dois vendedores ambulantes foram flagrados retirando pratos descartáveis usados do lixo para servir comida aos futuros clientes, no município de Ecatepec de Morelos, no México. As informações são do portal El Heraldo de México.



Enquanto 'resgatavam' os utensílios, os vendedores foram filmados por uma das pessoas que estava no local. O vídeo foi publicado nas redes sociais nesta terça-feira (16) e causou revolta entre os usuários. "Diga onde foi para que ninguém compre", disse um internauta.

Puerca, Marrana, Cerda, Cochina, cuidado si comes en este puesto ambulante, reutilizan platos desechables (con la saliva de otros) https://t.co/EHSHNr1Pgc pic.twitter.com/lOGTg5E2zy — Raúl Gutiérrez (@NoticiaNR) February 17, 2021

"Espero que já tenham fechado o negócio, isso é crime, pondo em risco a saúde das pessoas que consomem no lugar. Fazer as coisas com higiene nesses tempos é fundamental", disse outro.

De acordo com o jornal mexicano, não há informações se alguma atitude foi adotada por órgãos de saúde, por não respeitar medidas sanitárias.