Por IG - Último Segundo

Publicado 18/02/2021 15:54

São Paulo - Uma nevasca atingiu a cidade de Jerusalém durante a última noite e as fotos do momento fizeram sucesso na internet. A surpresa dos moradores da região se deu devido à raridade do fenômeno, já que não acontecia há seis anos.

De acordo com o portal Sputnik Brasil, os moradores acordaram nesta quinta-feira (18) com a cidade já coberta de neve e, muitos deles, registraram o acontecimento e publicaram nas redes sociais.

Ainda segundo o site, a nevasca começou a cair na capital israelense na noite desta quarta-feira (17) e deixou as autoridades em alerta. O transporte público chegou a ser interrompido e bloqueios foram colocados na saída da cidade, conforme o jornal Haaretz. Além disso, a abertura das escolas também foi postergada e estradas fechadas para circulação.

A neve também atingiu as Colinas de Golan, as áreas de grande altitude na Galileia e no norte da Cisjordânia. As tempestades devem perder a força gradualmente ao longo desta quinta, no entanto, a neve deve continuar em Jerusalém e nas colinas do norte, segundo a publicação.